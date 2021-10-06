Вторая лига 2021/22, 12-й тур

Любомир – Диназ – 2:3

Голы: Терещенко, 65, Козий, 90 – Банасевич, 50, Майборода, 55, Чепурненко, 68

Мункач – Днепр Черкассы – 2:1

Голы: Гирный, 1, Луцив, 85 – Сависько, 65

Нива В – Буковина – 0:0

Энергия – Никополь – начало в 15:00

Эпицентр – Карпаты Львов – начало в 15:00

Кристалл – Балканы – начало в 15:00

Перемога – Реал-Фарма – начало в 15:00

Полтава – Тростянец – начало в 15:00

Скорук – Виктория – начало в 15:00

Чайка – АФСК Київ – начало в 15:00

Яруд – МФК Металлург – начало в 15:30

Левый берег – Чернигов – начало в 16:00

ЛНЗ – Карпаты Галич – начало в 16:00

Николаев – Волчанск – начало в 16:00

Диназ ожидаемо обыграл аутсайдера группы А второй лиги Любомир со Ставище. Команды отложили голы на второй тайм – Банасевич и Майборода вывели Диназ вперед, но Терещенко отыграл один мяч. Чепурненко голом с пенальти увеличил отрыв, поэтому гол Козия на последних минутах не позволил набрать первый пункт для Любомира в сезоне.

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Мункач вырвал победу над черкасским Днепром. Уже на 1 минуте Гирный вывел хозяев вперед. Сависько после перерыва выровнял положение, но Луцив вырвал победу для Мункача. А Нива Винница и Буковина так и не смогли выявить сильнейшего – командам не удалось забить хотя бы один мяч.

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