Фаны Карпат пожарили сосиски на трибуне – курьез дня
Болельщики Карпат поддерживали свой клуб, наслаждаясь горячими блюдами с мангала.
Львовским фанатам удалось пронести на сектор стадиона Украина мангал и приготовить на нем сосиски во время матча.
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Вероятно, это событие произошло 2 октября во время домашнего поединка "львов" с Левым Берегом.
Напомним, в матче 11-го тура Второй лиги Карпаты одержали победу над киевлянами. Поэтому поднялись на второе место турнирной таблицы, сократив отставание от Левого берега на 3 очка.
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Out of context Ukrainian Football pic.twitter.com/BBtOeiu66d— Yaroslav Marianko (@YMarianko) October 4, 2021