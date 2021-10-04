Львовским фанатам удалось пронести на сектор стадиона Украина мангал и приготовить на нем сосиски во время матча.

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Вероятно, это событие произошло 2 октября во время домашнего поединка "львов" с Левым Берегом.

Напомним, в матче 11-го тура Второй лиги Карпаты одержали победу над киевлянами. Поэтому поднялись на второе место турнирной таблицы, сократив отставание от Левого берега на 3 очка.

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