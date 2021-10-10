Друга ліга: Карпати Г перестріляли вінницьку Ниву, синхронні перемоги лідерів груп, жахіття Реал Фарми триває
У неділю відбулись відразу 11 поєдинків в рамках 13-го туру Другої ліги.
Друга ліга, 13 тур
Група А
Мункач – АФСК Київ – 2:0
Голи: Дубілей, 27, Гірний, 90+1
Діназ – Чайка – 3:0
Голи: Бафталовський, 67, Апанчук, 68, Старенький, 86
Чернігів – Епіцентр – 3:2
Голи: Романченко, 38 (пен.), Лазаренко, 66, 81 – Івашко, 59, Якубов, 77
Буковина – Лівий берег – 1:3
Голи: Салбак, 90 – Старгородський, 71, Петренко, 82, Гуськов, 89
Карпати Галич – Нива В – 3:2
Голи: Мордас, 37, 59, Скотто, 90 – Маляренко, 38, Брижчук, 64
Група Б
Нікополь – Миколаїв – 1:1
Голи: Соловйов, 46 – Жавко, 57
Вилучення: Фомін, 77 (Н)
Вовчанськ – Скорук – 1:2
Голи: Боржес, 73 – Мішуренко, 31, 87 (пен.)
Вилучення: Борзенко, 63 (В)
Металург – Кристал – 1:0
Гол: Піддубний, 19
Тростянець – Яруд – 2:2
Голи: Пастухов, 20, Тишинінов, 55 – Сандрак-Вінницький, 76, Михайленко, 90
Вилучення: Мочевінський, 22 (Я)
Вікторія – Суми – 3:2
Голи: Шаврін, 1, 42, 54 – Пилипенко, 24, 69
Вилучення: Аржанов, 89 (В)
Реал Фарма – Полтава – 1:2
Голи: Абузраа, 45+2 (пен.) – Стрельцов, 56, Томенко, 72
Нереалізований пенальті: Щербак, 40 (П)
Мункач продовжив свою безпрограшну серію до 6 матчів, впевнено здолавши АФСК Київ. Діназ вдома розбив Чайку і намагається гнатися за лідером – Лівим берегом, який не мав проблем з Буковиною.
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Чернігів здобув перемогу вперше з 4 туру, але для цього довелося докласти купу зусиль у перестрілці Епіцентром. Галицькі Карпати також перервали неприємну серію (5 матчів без перемог) і вирвалися бодай на 8-му сходинку групи А.
Не скидає обертів і лідер групи Б – Металург скромно розібрався з Кристалом. Миколаїв дещо відпустив запоріжців, втративши очки у поєдинку з Нікополем. Ще одну феєрію подарували Вікторія та Суми. Вадим Шаврін і Артем Пилипенко влаштували особисті розбірки результативності, в яких з хет-триком переміг перший. Реал Фарма поки не збирається покидати дно таблиці. Цього разу одесити віддали 3 очки Полтаві, хоча й відкрили рахунок у матчі.
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