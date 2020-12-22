"Положа руку на сердце, если бы я был главным тренером, и не было бы философии развития клуба, я бы Селезнева и Милевского с радостью взял бы в команду. Это и для маркетинга супер. Но у нас другая философия.

Милевский согласовал контракт с Рухом, – СМИ

Я бы с радостью видел бы таких футболистов, но философия клуба и тренера... У нас есть тренерский совет, который должен утвердить кандидатуру. Окончательное решение должно быть за тренером. Философия у нас такая, что должны играть молодежи. Поэтому, к сожалению, нет", – отметил Козловский в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, опытный форвард стал свободным агентом после завершения контракта с Динамо Брест, а главным претендентом на подписание Милевского был Рух.

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