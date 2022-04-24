Напомним, польского нападающего активно сватают в Барселону. Контракт Левандовски с Баварией действует до лета 2023-го, но бомбардир может покинуть Альянц Арену уже в ближайшее межсезонье. Главным претендентом на игрока считают именно "сине-гранатовых", а Анна Левандовска – жена Роберта – уже начала изучать испанский язык.

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"Вскоре что-то произойдет. Все, что я знаю – это то, что будет встреча и разговор с Баварией. Ситуация не такая простая. Есть ли ощущение, что клуб хочет меня сохранить? Это надо спрашивать у клуба", – цитирует Левандовски AS со ссылкой еа Sky.

Заметим, вчерашнее чемпионство стало для 33-летнего Роберта уже 10-м в Бундеслиге – дважды он завоевал титул с Борусией Дортмунд и 8 раз с Баварией. В сезоне 2021/22 Левандовски сыграл 43 матча, забил 48 голов.

Бавария досрочно стала чемпионом Бундеслиги – десятый подряд титул мюнхенцам подарила Боруссия Д