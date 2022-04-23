Последний der Klassiker в сезоне 2021/22 имеет особый вкус. Если Бавария победит, станет недостижимой для дортмундцев на вершине турнирной таблицы и в десятый раз подряд оформит чемпионство Бундеслиги. Поэтому Боруссия должна была выходить на матч как на финал.

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Но стартовые 15 минут команды провели в своеобразной разведке: мало моментов, неострые атаки и осторожность. Первый удар в створ ворот завершился голом. Киммих подал с углового, Горецка головой скинул на Гнабри, а Серж мастерски пробил в левую девятку. Мюнхенцы попытались взять игру под свой контроль и немного "засушить" игру.

Боруссия понемногу приходила в себя и после экватора первой сорокапятиминутки создала несколько моментов для Холанда, но норвежец сначала проиграл борьбу Нойера, а затем залез в офсайд во время подачи со штрафного. В следующей атаке Бавария удвоила преимущество. Левандовски разрезным пасом нашел Комана, от которого мяч улетел к Гнабри. Немец оформил дубль и побежал праздновать. Радость "ротен" прервал арбитр, ведь гол был отменен из-за офсайда у Комана. Но интрига держалась недолго. Загаду под прессингом потерял мяч, Мюллер отдал на Левандовски, а безудержный поляк отличился из пределов штрафной в правый нижний угол.

Атаки "шмелей" в ответ разбивались об грамотную оборону соперника. Очевидно, что Дортмунд начал нервничать. Вольф срезал в подкате визави, после чего началась небольшая толчея. Джан сначала горячо поговорил с мюнхенцами, а потом что-то сказал рефери и увидел перед собой желтую карточку. Получил ее и Марк Розе за эмоции. Снимать вопрос о победителе в конце первого тайма мог Левандовски, но мяч после его удара пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

Сразу после перерыва Киммих очень неуклюже сыграл против Ройса в штрафной, арбитр без колебаний указал на пенальти. К отметке подошел Эмре Джан, разведший мяч и Нойера по разным углам. Сразу у Боруссии была возможность сравнить ситуацию на табло: Холанд отдал на Ройса, но тот не сумел удачно опрокинуть кипера "ротен". В следующей атаке выстрел Марко после паса того же норвежца заблокировал Павар в подкате.

Боруссия выглядела вдохновенной, но понемногу теряла инициативу. На 69-й минуте у Баварии была лучшая возможность после перерыва: Мюллер пробивал из пределов штрафной, мяч после рикошета от Джана оказался в Левандовски, который в упор расстреливал Хица. Кипер фантастически парировал. Дальше команды обменивались не слишком острыми атаками. Дважды забить мог Холанд, но то пробил слишком легко, то над воротами.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Всё просто. Уже в следующей атаке Мусиала снял вопрос о триумфаторе. 19-летний футболист получил пас в штрафной и мощным ударом отправил мяч в нижний левый угол ворот. Финальный свисток зафиксировал победу команды Юлиана Нагельсманна.

Бавария досрочно стала чемпионом Бундеслиги сезона 2021/22 . Для мюнхенцев эта "салатница" – 32-я в истории и десятая подряд. До конца чемпионата остается еще три тура. Боруссия Дортмунд на 99% в очередной раз одержит серебряные медали первенства.