Нагадаємо, польського нападника активно сватають у Барселону. Контракт Лєвандовскі з Баварією чинний до літа 2023-го, але бомбардир може покинути Альянц Арену вже у найближче міжсезоння. Головним претендентом на гравця вважають саме "синьо-гранатових", а Анна Лєвандовска – дружина Роберта – вже почала вивчати іспанську мову.

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"Незабаром щось станеться. Все, що я знаю – це те, що буде зустріч і розмова з Баварією. Ситуація не така проста. Чи є відчуття, що клуб хоче мене зберегти? Це треба питати в клубу", – цитує Лєвандовскі AS з посиланням на Sky.

Зауважимо, вчорашнє чемпіонство стало для 33-річного Роберта вже 10-м у Бундеслізі – двічі він здобував титул з Борусією Дортмунд і 8 разів з Баварією. У сезоні 2021/22 Лєвандовскі зіграв 43 матчі, забив 48 голів.

Баварія достроково стала чемпіоном Бундесліги – десятий поспіль титул мюнхенцям подарувала Борусія Д