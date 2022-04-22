Руководство Барселоны во главе с Жоаном Лапортой положительно оценивает потенциальный переход нападающего Баварии Роберта Левандовски на Камп Ноу.

У Роберта Левандовски есть шансы оказаться в Барсе / Sport.es

Польского форварда в последние недели связывают с потенциальным трансфером в "блаугранас". Приближенное к Роберту окружение опровергло эту информацию, но переход все еще возможен. Об этом заявил Жоан Лапорта.

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Президента Барсы попросили о фото, а потом спросили, приедет ли Левандовски на Камп Ноу летом. Лапорта ответил: "Этот имеет больше шансов, да".

Отметим, Бавария не готова отпускать 33-летнего Роберта дешевле чем за 40 миллионов евро. В футболке мюнхенцев поляк наиграл за 8 лет 371 поединок (341 гол и 71 ассист).

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