Форвард Шахтера Даниил Сикан заявил, что главным конкурентом в борьбе за чемпионство в УПЛ считает Динамо.

"Конкурент в борьбе за чемпионство? Конечно, Динамо. Это самый принципиальный соперник Шахтера. Тем более, в команду вернулся Андрей Ярмоленко. Уверен, что от этого киевляне станут сильнее. Я вообще Динамо всегда поддерживаю. В прошлом сезоне просто у них что-то не получилось. .

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На старте чемпионата хорошо играет Черноморец, отобравший очки у Динамо. Движение просто уносится. Днепр-1 не будет столь сильным в этом сезоне, однако остается командой с большим потенциалом. Днепровцы тоже могут бороться за первое место.

Остальные команды также способны претендовать на высокие позиции. Посмотрите сейчас в турнирную таблицу, кто какие места занимает. Плотность высока. Сегодня ты можешь быть на первом месте, а завтра – на десятом", – сказал Сикан в интервью Украинскому футболу.

В новом сезоне горняки сыграли 4 официальных игры: победы над Металлистом 1925 (2:1), Александрией (2:1) и ничьи с Вересом (1:1) и Кривбассом (3:3).

Кривбасс остановил Шахтер, проигрывая 1:3 в бешеном матче с удалением Чигринского и еще двух игроков