Форвард Шахтаря Данило Сікан заявив, що головним конкурентом в боротьбі за чемпіонство в УПЛ вважає Динамо.

"Конкурент у боротьбі за чемпіонство? Звичайно, Динамо. Це найбільш принциповий суперник Шахтаря. Тим паче, до команди повернувся Андрій Ярмоленко. Впевнений, що від цього кияни стануть сильнішими. Я взагалі Динамо завжди підтримую. В минулому сезоні просто в них щось не вийшло.

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На старті чемпіонату добре грає Чорноморець, який відібрав очки у Динамо. Рух просто несеться. Дніпро-1 не буде настільки сильним цього сезону, проте залишається командою із великим потенціалом. Дніпровці також можуть боротися за перше місце.

Всі інші команди також здатні претендувати на високі позиції. Подивіться зараз у турнірну таблицю, хто які місця посідає. Щільність висока. Сьогодні ти можеш бути на першому місці, а завтра – на десятому", – сказав Сікан в інтерв'ю Українському футболу.

У новому сезоні гірники зіграли 4 офіційних гри: перемоги над Металістом 1925 (2:1), Олександрією (2:1) та нічиї з Вересом (1:1) та Кривбасом (3:3).

Кривбас зупинив Шахтар, програючи 1:3 у скаженому матчі з вилученням Чигринського і ще двох гравців