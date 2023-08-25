– Насколько легко вообще команда привыкает к новому коучу?

– Как и к любому другому тренеру. Всё происходит постепенно. Это наш новый наставник, и мы должны его принять. Уверен, что вместе нас ждут победы.

Шахтер получил звездное усиление перед матчем УПЛ

– Какие основные принципы футбола ван Леувена?

– Сейчас нас настраивают играть в быстрый футбол. Мы не отказываемся от длинных диагональных передач, хотим постоянно атаковать глубину и использовать пространство между линиями соперника. Полузащитники настроены выводить вингеров и форварда сразу на ударную позицию.

Это нидерландский стиль. Что-то подобное я видел в исполнении Фейеноорда, когда мы играли против них в прошлом сезоне в Лиге Европы.

- Были какие-то нововведения в быту команды после прихода Патрика?

– В плане организации все осталось прежним. Особо ничего нового он не вводил. Штрафы какими были, такими и остались", – сказал Сикан в интервью сайту Украинский футбол.

Напомним, Ван Леувен возглавил Шахтер летом, сменив на посту наставника Игоря Йовичевича. В новом сезоне горняки сыграли 4 официальных игры: победы над Металлистом 1925 (2:1), Александрией (2:1) и ничьи с Вересом (1:1) и Кривбассом (3:3).

Кривбасс остановил Шахтер, проигрывая 1:3 в бешеном матче с удалением Чигринского и еще двух игроков