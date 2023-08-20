Команды Юрия Вернидуба всегда давали бой грандам, а особенно заряженными они были на Шахтер. Вот и Кривбасс не стал исключением – в предыдущем сезоне криворожане хоть и потерпели два поражения, но отзащищались прекрасно. Все решила разница в классе.

Учитывая неоднозначно форму дончан на старте нынешнего чемпионата, в Кривом Роге ожидалось очень непростое для "горняков" противостояние. Впрочем, первая половина первого тайма шокировала Юрия Вернидуба – хозяева горели со счетом 0:2 еще до 20-й минуты, чудом не пропустив третий гол.

Уже на 8-й минуте Шахтер открыл счет вследствие прорыва Гочолейшвилии метров на 30 по правому полуфлангу. Зубков дал ширину, получил от грузина пас и выполнил прострел на дальнюю штангу – Кащук же замкнул в пустые ворота. 0:1.

После этого дважды из пределов штрафной головой пробивал Сикан (неточно), а на 18-й минуте прилетел второй гол. Зубков сместился с мячом к центру, отдал левее Бондаренко, а тот перевел дальше на Крыськива – Дмитрий же сыграл в стеночку с Сиканом, влетев в штрафную на свидание с Клищуком. 0:2!

Еще через две минуты Топалов зацепился за подачу Матвиенко, выиграл борьбу на левом краю штрафной и подал вдоль ворот. Мяч выбили на линию, откуда выстрелил Степаненко – мяч с отскоком от газона попал в стойку! Казалось, что вот-вот случится разгром, однако на 24-й минуте Кривбасс смог возродить интригу!

Гол привез Гочолейшвили, который на ровном месте проиграл единоборство Дибанго. Иван с левого фланга сразу же запустил передачу в центр штрафной, где совсем неприкрытым был Хомченовский – Дмитрий замкнул ударом в дальний угол. 1:2 После этого в матче наступила определенная оперативная пауза, полная жесткой борьбы с минимумом остроты – хотя Крыськив и Кожушко на 30-х минутах запороли хорошие моменты.

И так бы игра и дошла до перерыва, если бы не привоз от Клищука. Голкипер криворожан на 42-й минуте выкатил мяч прямо в ноги Бондаренко – рядом с Артемом был Крыськив, поэтому хавбеки спокойно разыграли 2-в-1. Дмитрий оформил дубль. 1:3!

Впрочем, уже на 44-й Кривбасс вернулся. И снова героем стал Дибанго, который прорвался по левому флангу и прострелил вдоль линии вратарской – Кожушко же сыграл на замыкании. 2:3! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать. Фантастика.

Счет, несмотря на свою невероятность, выглядел достаточно логичным. Шахтер в первые 20 минут доминировал, разыгрывая хорошие позиционные атаки, а в течение всего первого тайма команда классно прессинговала. Особенно нравилось взаимодействие Зубкова и Гочолейшвили на чужой трети, да и Крыськив с Бондаренко грамотно действовали между линиями.

Вместе с тем, Кривбасс сильно выглядел в единоборствах, а также грамотно бил в уязвимость дончан – Гочолейшвили постоянно оставляет пространство за спиной и плохо защищается в индивидуальных дуэлях. И так было во всех трех предыдущих турах. Да и в целом "горняки" слабо обороняются без мяча.

В раздевалке Юрий Вернидуб заменил травмированного Кожушко, выпустив Дебелко. В начале второго тайма эта перестановка не была заметной – игра будто и не прерывалась. Уже через пять минут после перерыва команды разменялись голевыми моментами.

Хозяева должны были забивать третий гол с углового, который замкнул Стецьков. Шахтер спасла перекладина! Гости очень быстро ответили врыванием Зубкова на правый край штрафной с ударом в дальний угол, однако мяч прошел в сантиметрах от стойки. На 58-й же минуте прострел с правого фланга на линии вратарской замыкал Хомченовский – Ризнык парировал, а лайнсмен заметил небольшой офсайд.

Встревоженный таким развитием событий, Патрик ван Леувен провел перестановки. На 61-й минуте Кащука и Крыськива заменили Келси и Назарина, однако уже на 64-й Ризныку пришлось вынимать мяч из сетки. Илич одним своевременным касанием запустил Задераку в прорыв, а тот отклеился от Бондаренко и выполнил подачу с правого фланга – Бескоровайный же продавил Степаненко и пробил головой 3:3!

К сожалению, после этого криворожане несколько сбавили в оборотах. Шахтер же начал добавлять. На 67-й минуте Келси прибежал на дальнюю штангу и замкнул навес Сикана (над воротами), а на 69-й в штрафную влетел Гочолейшвили – грузин выкатил пас на 11 метров под удар Зубкову, но в последний момент Понедельник выбил сферу. Кривбасс не отвечал.

А на 73-й минуте подопечные Юрия Вернидуба остались в меньшинстве. Удаление было абсолютно справедливым – Хомченовский прямой ногой въехал в колено Назарине.

Впрочем, играя в большинстве, Шахтер не создал вообще ничего. Отметить можно только попытки агрессивно прессинговать голкипера, однако это не принесло выгоды (хотя одну плохую передачу под давлением Клищук таки имел).

А на 85-й минуте составы сравнялись – Бондаренко наступил на ахил Дибанго и получил удаление. Таким образом, Артем увидел перед собой красную карточку во втором из трёх последних матчей.

Играя 10 на 10, команды не впечатлили в атаке. В актив Кривбассу можно занести только неплохой дальний удар Бескоровайного (над перекладиной). Шахтер же напугал соперника угловым с замыканием Чигринского – мяч пролетел рядом с правой стойкой.

На 5-й компенсированной минуте Чигринскому пришлось покинуть поле. Дмитрий ударил Близниченко по ногам, получив вторую желтую карточку. Первое предупреждение центрбек получил за четыре минуты до этого эпизода. Тем не менее, воспользоваться преимуществом Кривбасса не удалось – финальный свисток зафиксировал результативную ничью со счетом 3:3.

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