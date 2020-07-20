"Все знают, кто лучший": Барселона отреагировала на решение отменить определение обладателя "Золотого мяча-2020"

Вице-чемпион Испании 2019/20 считает своего лидера лучшим в мире даже несмотря на невозможность получения очередного "Золотого мяча" по итогам текущего года.

Как известно, сегодня французское издание France Football объявило о том, что не будет определять обладателя "Золотого мяча" в 2020 году. Причина – вспышка COVID-19, которая существенно повлияла на все футбольные соревнования.

"Золотой мяч" не будет вручаться в 2020 году

"Мы понимаем. Кроме того, все знают, кто является лучшим", – отмечает официальный Twitter Барселоны, прикрепив фото Лионеля Месси с его наградами.

Напомним, Месси в течение карьеры выиграл уже 6 "Золотых мячей" – рекордный показатель в истории футбола. В сезоне 2019/20 аргентинец забил 30 голов и отдал 26 ассистов в 42-х матчах всех турниров.

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