Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх

Зміна тренера не допомогла Барселоні зберегти обличчя. Сетьєн ризикує програти все через давню проблему каталонського клубу.

Хто б міг подумати, що через півроку після призначення Сетьєна над Камп Ноу завитає привид Ернесто Вальверде. Тренер з Кантабрії, який приходив з ідеями Кройфа, ризикує завершити свою каталонську пригоду без жодного титулу. Той же “Мураха” вигравав золотий дубль попри ганебні провали на міжнародній арені. Історія Кіке про те, як свідомо сісти на електричний стілець. Він обрав абсолютно невдалий час, щоб реалізувати мрію усього життя. Кройф, Кройф, Кройф… Гвардіола, Гвардіола, Гвардіола… Каталонська преса відразу повісила на сивочолого фахівця місію такого собі рятівника стилю. Зрештою, за язика його не тягнули: “Куди б я не приходив, завжди обіцяю лише одне – красивий футбол”. Так, Бетіс і Лас-Пальмас грали красиво, відважно… та авантюрно, зокрема, з великими дірами в обороні. Але зараз не про це.

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На жаль, один з останніх футбольних романтиків став жертвою обставин. Він опинився там, де більше неможливо тренувати без виборів президента. Гвардіола у 2008-му позбувся Деку, Роналдінью, Дзамбротти, Тюрама, Едмілсона – людей, з якими не могли розвиватись Мессі, Іньєста або Бускетс. Трохи пізніше пішов Ето’О. Як тренер, так і керівництво працювали пліч-о-пліч. Пеп отримав повний карт-бланш і у нього вийшло. Натомість Сетьєн змушений терпіти вибрики недоторканих ветеранів і погоджуватись на ірраціональні трансфери Бартомеу. Якщо риба гниє з голови, то Барса гниє з голови президента. Кадрова політика начебто відданого традиціям кантери клубу – це великий сором, основна причина провальних результатів.

Матч на Балаїдосі був показовим – не тим, що каталонці грають вузько, атакують одним флангом або залишають степи вільних зон позаду. Клуб, який першим в історії задекларував мільярдні доходи, не знайшов альтернативи Піке (33), Бускетсу (31), Ракітічу (32), Суаресу (33), Відалю (33). Уругваєць відзначився дублем, однак за інтенсивністю роботи поступався навіть пішоходу Смолову. Той же Лео (33) залишився без наступника після втечі Неймара. Барса парадоксально відчуває дефіцит кадрів, маючи на контракті у першій команді близько 30-ти гравців, якщо рахувати орендованих. Починаючи з 2015-го не вистрілив жоден футболіст, якого придбав Бартомеу, хоча витрати були колосальними (більше мільярда).

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П’ять років тому Мессі та Суаресу було 28. Піке з Бускетсом перебували на піку, а Неймар вважався натуральним спадкоємцем аргентинця. Альба, тер Штеген і Ракітіч гарно доповнювали оркестр Луїса Енріке. Після цього – порожнеча. Прорахунки Бартомеу вражають: Гомеш, Туран, Дінь, Алькасер, Міна, Коутінью, Артур, Дембеле, Фірпо, Грізманн, Боатенг, Брейтвейт. І це ще не повний перелік гравців, які приходили, щоб поступово замінити нинішню генерацію.

Жоден представник Ла Масії не грав стабільно, три-чотири матчі за сезон – адіос. Звідси й масовий відтік талантів, які обирали академії Ман Сіті, ПСЖ, Ювентуса. Пабло Морено – зовсім свіжий приклад. Мегаперспективний кантерано не захотів повертатись з Турина в рамках операції Артур-П’яніч, обравши британський напрямок. Тепер ним буде опікуватись Гвардіола. Більшість гравців, яких привів Бартомеу, вже не належать каталонцям або збираються покинути клуб.

Де Йонг ще нічого не довів, Грізманн виглядає інородним тілом, Артур став частиною сюрреалістичного обміну. Цікаво, що Бартомеу продав молодого футболіста, якого Мессі називав “новим Хаві”. Бразильця фактично примусово відправили в Італію, щоб навести порядок з рахунками. Вихованець Греміу мріяв про великі перемоги на Камп Ноу, утім банально не витримав тиску керівництва. Барса продає 23-річного хавбека, а натомість залишає Рака та Відаля. Чому? Авторитет обох дозволяє самотужки розпоряджатись власною кар’єрою. Артур прогнувся. Тренер не мав шансів щось змінити. Тут вирішує президент, з яким не хочуть спілкуватись ні Пеп, ні Хаві.

Кіке потрапив у патову ситуацію. Він був запасним варіантом, навіть не другим у списку. Поки роздягальня молилась на Хаві, “пажі” Бартомеу провалювали перемовини в Катарі. Вони виявились не готовими до масштабної перебудови, з якої хотів почати легендарний хавбек. Підсумкок – чергова кадрова невдача попри всю геніальність Сетьєна. Роздягальня прохолодно зустріла нового наставника, багатьом не сподобалась емоційність молодого Сарабії. Мовляв, хто він такий, щоб підвищувати голос.

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Після поразки на Бернабеу між гравцями і тренерським штабом вперше пробігла чорна кішка. Президент повинен був втрутитись, але промовчав. З’явились гострі симптоми. Послідовник кройфізму змушений відректися улюбленої філософії, перейти на 4-4-2, воювати з родичами Грізманна, якого Бартомеу підписував всупереч здоровому глузду. За кадрові провали керівництва розплачується команда – можливо, трофеями. Кіке врятує диво або Мессі, але останній зосередився на війні всіх проти всіх. Клуб його підвів, не побудувавши останній переможний проект.

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