"Золотой мяч" не будет вручаться в 2020 году

Награду лучшему футболисту мира в этом году вручать не планируют.

Ежегодная премия "Золотой мяч" в этом году не будет присуждаться в связи с ситуацией, вызванной пандемией коронавируса в мире, которая не позволила завершить сезон в европейском футболе в нормальных условиях, сообщает издание France Football.

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"Такой уникальный год не может и не должен рассматриваться как обычный. В случае сомнений лучше воздержаться, чем настаивать на чем-то", – говорится в пресс-релизе.

К слову, "Золотой мяч" не будет вручен впервые с 1956 года, когда он был основан.

Напомним, последний раз награду получил аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси.

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