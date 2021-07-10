"Мы провели хороший матч (против Шальке, – Футбол 24), но при этом точно должны улучшить свой уровень. В целом я доволен сборами, ребята тренировались очень усердно. Мы возвращаемся домой, где продолжим тренировки и подготовку к сезону.

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В конце концов, все прошло даже лучше, чем я ожидал. В команду уже вернулись сборники, и состав полный. Впереди три дня отдыха, после чего продолжим подготовку. Теперь мы знаем друг друга, что должно облегчить работу всем.

Относительно Матвиенко – я очень рад, что могу тренировать многих талантливых футболистов, которых встретил в Шахтере. Также очень надеюсь на Исмаили, потому что он ключевой игрок. Когда Исмаили чувствует себя хорошо, для нас это огромный плюс.

Мне очень жаль, что так произошло с Мораесом, надеюсь, он восстановится как можно быстрее. Сейчас на позиции "девятки" у нас четыре игрока, при этом Траоре – ключевой исполнитель. Трое других (Дентиньо, Фернандо и Сикан) должны найти свои возможности, чтобы также иметь игровое время.

Относительно Марлона... Он действительно ключевой и системообразующий игрок, но в моей команде таковы и другие футболисты. Шахтер начинается с опытного Пятова и заканчивается самым молодым – Судаковым.

Мампасси за эти 20 дней существенно улучшил свой уровень, в то же время мы ждем возвращения Сергея Кривцова и тогда примем решение, останется Марк в команде или будем искать для него другие варианты.

Относительно лимита... Нам везет, потому что в Шахтере выступают очень сильные украинские спортсмены, играющие не потому, что они украинцы, а потому что они сильные футболисты. Сикан, Конопля, Корниенко, Судаков, Мудрик – эти ребята могут действовать на разных позициях. Но они должны улучшить свой уровень, ведь прошлый сезон Шахтер завершил на втором месте", – цитирует Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

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