"Я верю в Мудрика. Он должен понять, что я даю ему возможности, но он также должен отблагодарить хорошей игрой. Михаил должен понять, что он уже человек с большой буквы", – поделился Де Дзерби в послематчевом комментарии официальному YouTube-каналу Шахтера.

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Отметим, что Мудрик начал тренировочные сборы в составе "горняков" и уже отметился двумя голами в спаррингах под руководством итальянского специалиста.

К слову, Михаил является воспитанником Шахтера, но так и не смог пробиться в основу команды, отправляясь в аренду в Арсенал-Киев и Десны. Прошлый сезон Мудрик провел в Чернигове, проведя 14 матча, не отметившись результативными действиями.

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