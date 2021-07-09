Товарищеский матч

Шахтер – Шальке – 0:0

Шахтер (1тайм): Трубин – Додо, Витао, Марлон, Корниенко – Маркос Антонио, Майкон – Педриньо, Алан Патрик, Соломон – Траоре

Шахтер (2 тайм): Пятов – Додо (Конопля, 74), Марлон (Мампаси, 74), Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Судаков – Мудрик, Тете, Педриньо (Бондаренко, 74) – Траоре (Дентиньо, 74)

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Самого именитого соперника Шахтер приберег на завершение первого тренировочного сбора. Заметим, что бывший клуб Евгения Коноплянки сейчас переживает не лучшие времена. По итогам прошлого сезона Шальке вылетел из элиты и готовится к старту во второй Бундеслиге. Дончане дважды встречались с гельзенкирхенцами в еврокубках – оба раза на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА/Лиги Европы. Сценарий противостояний похож – дончане сводили домашние матчи к ничьей, но побеждали на выезде и проходили дальше.

Лишним доказательством статуса Шальке служит тот факт, что на сегодняшний матч более тысячи болельщиков прибыли еще за полтора часа до начала. Ждать стартового свистка пришлось немного дольше. Из-за логистических проблем команды появились на поле на 15 минут позже, чем планировалось. Шахтер мог огорчить немцев (особенно тех, которые были на трибунах) уже на первой минуте. Манор Соломон перехитрил защитников, но нанести точный удар не удалось.

Говорят, первое впечатление часто бывает обманчивым. Сегодня мы получили очередное подтверждение. Первый тайм получился "вязким". Шахтер больше контролировал мяч и пытался действовать острее, но создать по-настоящему острый момент никак не удавалось. Правда, "горнякам" даже удалось забить. На 12-й минуте Траоре в очередной раз отобрал мяч на своей половине. Контратака вышла неудачной, и Шахтер перешел к контролю. Несколько десятков точных подготовительных пасов, и на 13-й Лассина забил, но не выдержал линию офсайда. Затем снова контроль дончан и вялый прессинг гельзенкирхенцев. Только в конце тайма Педриньо пробивал в стиле Дугласа Косты – совсем рядом с дальней девяткой.

В перерыве Роберто Де Дзерби сделал семь замен, оставив на поле лишь трех летних новичков и Додо. Прежде всего отметим появление старожилов сборной Украины – Пятова, Степаненко и Матвиенко. Кроме того, после очередной сложной травмы впервые вышел на поле Исмаили. Именно бразилец начал нагнетать. Траоре после его паса снова забил, но опять из офсайда. Чуть позже опасно было уже на противоположном фланге. Педриньо классно вывел на удар Тете, но тот замешкался, позволив голкиперу сократить расстояние и выбить мяч.

Нельзя сказать, что ситуация изменилась кардинально, но Шахтер заграл быстрее и интереснее. Хорошую атаку разогнали Мудрик и Судаков. Уже в штрафной мяч затерялся в частоколе ног. Несколько раз заострял Педринью, которому пока не хватает взаимопонимания с Тете. Также стоит заметить, что сегодня Траоре, очевидно, получил задание больше играть на линии с центрбеками. Лассина очень часто попадал в офсайд, но Де Дзерби даже в таких эпизодах аплодировал и подбадривал форварда.

После 60-й минуты игра выровнялась. Моментами Шальке даже выглядел более опасным. Дончане время от времени слишком рассеянно действовали вблизи собственной штрафной. Однако игрокам атаки немцев не удавалось войти даже в штрафную, а удары из-за пределов были слишком неточными. Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

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