"Ми провели хороший матч (проти Шальке, – Футбол 24), але при цьому точно повинні покращити свій рівень. В цілому я задоволений зборами, хлопці тренувалися дуже старанно. Ми повертаємося додому, де продовжимо тренування і підготовку до сезону.

Де Дзербі оцінив перспективи Мудрика у Шахтарі

Зрештою, все пройшло навіть краще, ніж я очікував. В команду вже повернулися збірники, і склад повний. Попереду три дні відпочинку, після чого продовжимо підготовку. Тепер ми знаємо один одного, що має полегшити роботу всім.

Щодо Матвієнка – я дуже радий, що можу тренувати багатьох талановитих футболістів, яких зустрів у Шахтарі. Також дуже сподіваюсь на Ісмаїлі, тому що він ключовий гравець. Коли Ісмаїлі почуває себе добре, для нас це величезний плюс.

Мені дуже шкода, що так сталося з Мораєсом, сподіваюся, він відновиться якнайшвидше. Зараз на позиції "дев'ятки" у нас чотири гравці, при цьому Траоре – ключовий виконавець. Троє інших (Дентінью, Фернандо і Сікан) повинні знайти свої можливості, щоб також мати ігровий час.

Щодо Марлона... Він дійсно ключовий і системоутворюючий гравець, але в моїй команді такими є й інші футболісти. Шахтар розпочинається з найдосвідченішого Пятова і закінчується наймолодшим – Судаковим.

Мампассі за ці 20 днів істотно поліпшив свій рівень, в той же час ми чекаємо повернення Сергія Кривцова і тоді приймемо рішення, чи залишиться Марк в команді або будемо шукати для нього інші варіанти.

Щодо ліміту... Нам щастить, тому що у Шахтарі виступають дуже сильні українські спортсмени, які грають не через те, що вони українці, а тому що вони сильні футболісти. Сікан, Конопля, Корнієнко, Судаков, Мудрик – ці хлопці можуть діяти на різних позиціях. Але вони повинні покращити свій рівень, адже минулий сезон Шахтар завершив на другій сходинці", – цитує Де Дзербі офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар завершив перший збір нічиєю проти Шальке – повернення Ісмаїлі та лідерів збірної України