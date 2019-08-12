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"Все остается под большим вопросом", – Погба о своем будущем в Манчестер Юнайтед

11:13 49 Читати українською
"Все остается под большим вопросом", – Погба о своем будущем в Манчестер Юнайтед
Поль Погба / Reuters

Звездный француз снова прокомментировал слухи о переходе в другой клуб.

В течение всего лета появляются новости о переговорах хавбека "красных дьяволов" с Реалом.

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"Я всегда буду полностью выкладываться на поле. Все, что я говорил об уходе из клуба – это были просто слова. Время покажет, все остается под большим вопросом. Я в Манчестере. Весело провожу время с одноклубниками, всегда хочу выигрывать. Я всегда буду отдавать всего себя на поле", – сказал Погба в комментарии Sky Sports.

Француз стал одним из самых заметных игроков вчерашнего разгрома лондонского Челси. В активе чемпиона мира две результативные передачи.

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