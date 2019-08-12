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"Все залишається під великим питанням", – Погба про своє майбутнє в Манчестер Юнайтед

11:13 209 Читать на русском
"Все залишається під великим питанням", – Погба про своє майбутнє в Манчестер Юнайтед
Поль Погба / Reuters

Зірковий француз вкотре прокоментував чутки про перехід в інший клуб.

Упродовж усього літа з'являються новини про переговори хавбека "червоних дияволів" з Реалом.

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"Я завжди буду повністю викладатися на полі. Все, що я говорив про відхід з клубу – це були просто слова. Час покаже, все залишається під великим питанням. Я в Манчестері. Весело проводжу час з одноклубниками, завжди хочу вигравати. Я завжди буду віддавати всього себе на полі", – сказав Погба в коментарі Sky Sports.

Француз став одним з найпомітніших гравців вчорашнього розгрому лондонського Челсі. В активі чемпіона світу дві результативні передачі.

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