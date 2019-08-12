Моуринью назвал лучшего игрока Манчестер Юнайтед в матче против Челси – неожиданный выбор

Португалец прокомментировал разгромную победу манкунианцев в первом туре АПЛ.

Бывшего наставника "красных дьяволов" поразили совсем не представители атакующей линии, которые организовали большое количество голов.

"Магуайр заслужил получить звание лучшего игрока матча. Он был надежен, как скала.

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Можно действовать очень опасно в атаке, но если вы чувствуете, что можете ошибиться, то это отнимает у вас уверенность в себе и не дает показывать свою игру. Когда вы чувствуете, что есть нечто, что позволяет играть, то действуете гораздо увереннее.

Как я всегда говорил, Линделёф может стать очень хорошим игроком. С Магуайром у них может получиться замечательная связка", – сказал Моуринью в комментарии Sky Sports.

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