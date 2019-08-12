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Моуринью назвал лучшего игрока Манчестер Юнайтед в матче против Челси – неожиданный выбор

09:52 252 Читати українською
Моуринью назвал лучшего игрока Манчестер Юнайтед в матче против Челси – неожиданный выбор
Жозе Моуринью / Reuters

Португалец прокомментировал разгромную победу манкунианцев в первом туре АПЛ.

18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс
 
18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс

Бывшего наставника "красных дьяволов" поразили совсем не представители атакующей линии, которые организовали большое количество голов.

"Магуайр заслужил получить звание лучшего игрока матча. Он был надежен, как скала.

"Это только начало", – Сульшер эмоционально прокомментировал победу над Челси и оценил дебют Магуайра

Можно действовать очень опасно в атаке, но если вы чувствуете, что можете ошибиться, то это отнимает у вас уверенность в себе и не дает показывать свою игру. Когда вы чувствуете, что есть нечто, что позволяет играть, то действуете гораздо увереннее.

Как я всегда говорил, Линделёф может стать очень хорошим игроком. С Магуайром у них может получиться замечательная связка", – сказал Моуринью в комментарии Sky Sports.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Харри Магуайр Харри Магуайр Манчестер Юнайтед - Челси
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