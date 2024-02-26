"Ребята старались, но это футбол. Все стремились к победе, однако такие игры бывают. Где-то мастерства не хватило, где-то везения и мяч просто не лез в ворота. Но я ребят благодарю за игру, они старались. Впереди следующий матч, будем готовиться теперь к нему.

СК Днепр-1 – Минай – 1:1 – видео голов и обзор поединка

У нас сейчас завершился трансферный бан, из-за чего мы не могли никого пригласить. Сейчас кого-то брать трудно, ведь все футболисты уже играют в своих клубах. Было два бразильца, на которых мы рассчитывали, но они остались в Турции и не вернулись в Украину. Но ничего, будем дальше работать, играть, а как оно будет – покажет время.

Я не хочу обсуждать судейство. Все было в наших руках – мы могли выиграть, хотя могли и проиграть.

Ребята старались, и Минай очень хорошо играл, несмотря на то, что эта команда на последнем месте. Хочется пожелать, чтобы они так и дальше играли. Когда так играет последняя команда турнира, то чемпионат будет только прогрессировать", – цитирует Максимова официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, потеря очков позволила Кривбассу стать полноценным лидером и оторваться от днепрян на 2 пункта.

Днепр-1 сенсационно потерял очки с Минаем и отпустил лидера УПЛ – матч длился почти 4 часа, Волынец отбил пенальти