Днепр-1 потерял очки в матче 18-го тура УПЛ против Миная. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Поединок между СК Днепр-1 и Минаем несколько раз прерывался из-за воздушной тревоги, поэтому в целом команды потратили на игру почти 4 часа. В первом тайме именно закарпатцы неожиданно вышли вперед – Ременяк завершил контратаку, замкнув передачу Устименко.

Днепр-1 сенсационно потерял очки с Минаем и отпустил лидера УПЛ – матч длился почти 4 часа, Волынец отбил пенальти

Минай еще и мог удвоить преимущество, но Кораблин не сумел переиграть Волынца с 11-метровой отметки – голкипер отразил удар в нижний угол. После перерыва днепряне отыгрались – Пихалёнок забил с пенальти и спас ничью для лидеров УПЛ.