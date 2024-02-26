"Хлопці старалися, але це футбол. Усі прагнули до перемоги, проте такі ігри бувають. Десь майстерності не вистачило, десь везіння і м'яч просто не ліз у ворота. Але я хлопцям дякую за гру, вони старалися. Попереду наступний матч, будемо готуватися тепер до нього.

СК Дніпро-1 – Минай – 1:1 – відео голів та огляд поєдинку

У нас зараз завершився трансферний бан, через що ми не могли нікого запросити. Зараз когось брати важко, адже усі футболісти вже грають у своїх клубах. Було два бразильці, на яких ми розраховували, але вони залишились у Туреччині і не повернулися в Україну. Але нічого, будемо далі працювати, грати, а як воно буде – покаже час.

Я не хочу обговорювати суддівство. Все було в наших руках – ми могли виграти, хоча могли і програти.

Хлопці старалися, і Минай дуже гарно грав, не дивлячись на те, що ця команда на останньому місці. Хочеться побажати, щоб вони так і далі грали. Коли так грає остання команда турніру, то чемпіонат буде тільки прогресувати", – цитує Максимова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, втрата очок дозволила Кривбасу стати повноцінним лідером і відірватись від дніпрян на 2 пункти.

Дніпро-1 сенсаційно втратив очки з Минаєм і відпустив лідера УПЛ – матч тривав майже 4 години, Волинець відбив пенальті