Главный тренер Барселоны заявил, что нападающий Антуан Гризманн окончательно покинет клуб и продолжит выступать за Атлетико.

"В клубе мне сказали, что таки достигли согласия относительно полноценного трансфера Антуана Гризманна. Но пока официальной информации нет, бумаги не подписаны.

Барселона и Атлетико закрыли трансфер Гризманна за смешную сумму

Если сделка будет завершена, то все стороны будут счастливы. Я желаю Гризманну всего самого лучшего", – цитирует Хави Marca.

Напомним, Гризманн провел в Барселоне сезоны 2019/20 и 2020/21, после чего вернулся в Атлетико на правах аренды. В текущей кампании чемпион мира в большинстве матчей выходил после 60-й минуты – таким образом "матрасники" хитро пытались избежать обязательного выкупа Антуана. В конце концов, стороны сумели сойтись на смешных 20 миллионах евро плюс бонусы.

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