"Футбол 24" подготовил видеоматериал о топ-10 самых дорогих трансферах последнего окна.

Трансферный дедлайн лета 2022: Мудрик остается, 3 трансфера Барсы на финише, доминация английской "суперлиги"

Уже привычно в эпицентре внимания оказались клубы АПЛ, которые в общей сложности потратили астрономические 2,25 миллиарда евро. Вклиниться в десятку смогли лишь 2 представителя других чемпионатов, а больше всего безумствовали МЮ и Челси. "Красные дьяволы" решили стать спонсором Аякса, отдав более 150 миллионов за двух звезд амстердамцев. Челси уже вырвался из лап Романа Абрамовича, но провел громкое окно в традициях русского олигарха.