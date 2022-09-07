Привычки Абрамовича никуда не исчезли, МЮ стал "спонсором", только 2 клуба бросили вызов АПЛ – топ-10 трансферов лета
Европейские топ-чемпионаты закрыли трансферное окно 1 сентября. Пора поискать главных транжир лета.
"Футбол 24" подготовил видеоматериал о топ-10 самых дорогих трансферах последнего окна.
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Уже привычно в эпицентре внимания оказались клубы АПЛ, которые в общей сложности потратили астрономические 2,25 миллиарда евро. Вклиниться в десятку смогли лишь 2 представителя других чемпионатов, а больше всего безумствовали МЮ и Челси. "Красные дьяволы" решили стать спонсором Аякса, отдав более 150 миллионов за двух звезд амстердамцев. Челси уже вырвался из лап Романа Абрамовича, но провел громкое окно в традициях русского олигарха.