Головний тренер Барселони заявив, що нападник Антуан Грізманн остаточно покине клуб і продовжить виступати за Атлетіко.

"У клубі мені сказали, що таки досягли згоди щодо повноцінного трансферу Антуана Грізманна. Але поки що офіційної інформації немає, папери не підписані.

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Якщо угоду завершать, то всі сторони будуть щасливі. Я бажаю Грізманну всього найкращого", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, Грізманн провів у Барселоні сезони 2019/20 і 2020/21, після чого повернувся в Атлетіко на правах оренди. У поточній кампанії чемпіон світу в більшості матчів виходив після 60-ї хвилини – таким чином "матрацники" хитро намагалися уникнути обов'язкового викупу Антуана. Зрештою, сторони зуміли зійтися на смішних 20 мільйонах євро плюс бонуси.

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