Атлетико договорился с Барселоной о полноценном переходе Антуана Гризманна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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За французского форварда "матрасники" заплатят 20 млн плюс бонусы. Отмечается, что Гризманн принял предложение Атлетико еще несколько недель назад, потому что хотел остаться именно в мадридском клубе.

Добавим, что Антуан в текущем сезоне сыграл в 10 матчах, записав в свой актив 3 гола и 1 ассист. Француз стал объектом шуток из-за того, что Атлетико выпускал его в основном после 60 минут, чтобы не активировать обязательную опцию выкупа.

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