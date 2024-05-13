Флагман украинского футбола – киевское Динамо – стал еще на один год старше.

Пресс-служба УЕФА на своей странице в Твиттери поздравила киевское Динамо с 97-летием.

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Чтобы напомнить болельщикам о величии украинского гранда, Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал видео избиения "бело-синими" Барселоны в Лиге чемпионов. 5 ноября 1997 года, Динамо сотворило настоящую сенсацию, разгромив на выезде испанцев. Тогда команда Валерия Лобановского обыграла каталонцев со счетом 4:0 – хет-триком в том матче отметился Андрей Шевченко, а четвертый гол забил Сергей Ребров.

Напомним, за свою историю Динамо 16 раз завоевывало титул чемпионов Украины, завоевало 13 Кубков и 9 Суперкубков страны. Также в активе "бело-синих" два Кубка обладателей Кубков (1975,1986) и Суперкубок УЕФА (1975). Кроме того, киевляне – самый титулованный клуб СССР (13 чемпионств, 9 Кубков и 3 Суперкубка).

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