Садио Мане забыл, что Роберто Фирмино уже не является его одноклубником.

Аль-Наср встречался с Аль-Ахли в рамках центрального матча чемпионата Саудовской Аравии. В составе обеих команд немало звезд, среди которых и бывшие представители Ливерпуля.

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Мане и Фирмино 6 лет вместе защищали цвета "красных", но на этот раз оказались по разные стороны баррикад. Победу одержал сенегалец с Аль-Насром. После третьего гола Мане вдруг выскочил на Фирмино, празднуя как в старые-добрые времена. Впрочем, бразилец не захотел поддерживать этот спектакль и уныло поплелся в центр поля с другими игроками Аль-Ахли.

Напомним, этим летом в Саудовской Аравии мог оказаться последний участник легендарного трио Ливерпуля. Аль-Иттихад предлагал 200 млн фунтов за Мохаммеда Салаха, однако Юрген Клопп остался неумолимым.

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