Действующее соглашение португальского специалиста с "догами" истекает летом 2024 года. Лилль хочет удержать своего тренера, с которым провел довольно неплохой сезон.

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Как сообщает L'Equipe, Паулу Фонсека является приоритетным вариантом для Марселя. Сейчас провансальцев возглавляет Жан-Луи Гассе, но не продолжит работу с клубом после завершения текущей кампании. Представители Марселя начали переговоры с окружением экс-тренера Шахтера и предложили ему трехлетний контракт. Фонсека хочет взять паузу, чтобы принять наилучшее для себя решение.

Стоит напомнить, Марсель – единственный французский клуб, который выигрывал Лигу чемпионов. Провансальцам удалось добыть трофей в сезоне 1992/93.

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