Лацио и Атлетико расписали ураганную ничью в первом туре группового этапа ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Лацио гораздо лучше начал матч, но счет открыл Атлетико. Барриос решился на удар с 25 метров и благодаря рикошету от Камады не оставил шансов киперу.

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Иммобиле и компания продолжали упускать моменты, поэтому на авансцену пришлось выходить неожиданному герою. В компенсированное время вратарь "орлов" Иван Проведель подключился на угловой и головой мастерски замкнул подачу Альберто – безумные 1:1. Правда, радоваться за 29-летнего голкипера трудно. Уже после полномасштабного вторжения Иван кичился своими русскими корнями, назвал Путина "сильной личностью" и выразил желание играть за национальную сборную "лаптеголовых".