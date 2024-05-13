Французский феномен недавно объявил, что покинет Париж летом после завершения его контракта. Килиан Мбаппе попал в стартовый состав ПСЖ на матч против Тулузы (1:3), который стал для него последним на Парк де Пренс, поскольку парижане еще две игры проведут на выезде.

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Когда на стадионе диктор объявлял состав и дошел до имени Мбаппе, трибуны освистали нападающего. Стоит заметить, что на тот момент Парк де Пренс еще не был заполнен на 100%.

Напомним, что Килиан Мбаппе семь лет выступал за ПСЖ. Он стал лучшим бомбардиром клуба 56 голов в 307 матчах во всех турнирах.

Мбаппе, я пишу тобі листа...