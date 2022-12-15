Александер Нюбель требует гарантии сохранения за собой статуса первого номера даже после восстановления Мануэля Нойера.

Вратарь Монако Александер Нюбель назвал Баварии условия для возвращения в Мюнхен, информирует Get French Football News.

Монако требует от Баварии компенсацию с семизначной цифрой

Согласно источнику, Нюбель хочет сохранить за собой статус основного вратаря команды даже после возвращения Мануэля Нойера из лазарета. Александер отметил, что в противном случае ему нет смысла уезжать из Монако – ему очень нравится в клубе.

Ранее сообщалось о желании Баварии досрочно вернуть Нюбеля из аренды.

"Нойер никогда никого не слушает": звезду Баварии снимали с горы после перелома ноги на лыжах