Бавария торгует замену для Нойера – голкипер озвучил жесткие условия
23:31 - Читати українською
Александер Нюбель требует гарантии сохранения за собой статуса первого номера даже после восстановления Мануэля Нойера.
Вратарь Монако Александер Нюбель назвал Баварии условия для возвращения в Мюнхен, информирует Get French Football News.
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Согласно источнику, Нюбель хочет сохранить за собой статус основного вратаря команды даже после возвращения Мануэля Нойера из лазарета. Александер отметил, что в противном случае ему нет смысла уезжать из Монако – ему очень нравится в клубе.
Ранее сообщалось о желании Баварии досрочно вернуть Нюбеля из аренды.
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