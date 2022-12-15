Баварія торгує заміну для Нойєра – голкіпер озвучив жорсткі умови
23:31 - Читать на русском
Алєксандер Нюбель вимагає гарантії збереження статусу першого номера навіть після відновлення Мануеля Нойєра.
Воротар Монако Алєксандер Нюбель назвав Баварії умови для повернення до Мюнхена, інформує Get French Football News.
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Згідно з джерелом, Нюбель хоче зберегти за собою статус основного воротаря команди навіть після повернення Мануеля Нойєра з лазарету. Алєксандер зазначив, що в іншому випадку йому немає сенсу їхати з Монако – йому дуже подобається у клубі.
Раніше повідомлялося про бажання Баварії достроково повернути Нюбеля із оренди.
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