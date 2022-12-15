Воротар Монако Алєксандер Нюбель назвав Баварії умови для повернення до Мюнхена, інформує Get French Football News.

Монако вимагає від Баварії компенсацію із семизначною цифрою

Згідно з джерелом, Нюбель хоче зберегти за собою статус основного воротаря команди навіть після повернення Мануеля Нойєра з лазарету. Алєксандер зазначив, що в іншому випадку йому немає сенсу їхати з Монако – йому дуже подобається у клубі.

Раніше повідомлялося про бажання Баварії достроково повернути Нюбеля із оренди.

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