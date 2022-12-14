Вратарь Баварии Александр Нюбель, который выступает за Монако на правах аренды, досрочно вернётся в Мюнхен из-за травмы Мануэля Нойера. Из-за того, что его арендное соглашение с Монако действует до конца этого сезона, "монегаски" потребуют от немецкого гранда серьёзную компенсацию.

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Как информирует журналист немецкого телеканала Sky Sport Флориан Платтенберг, Монако будет просить Баварию о компенсации с семизначной цифрой. Это связано с тем, что клуб, который выступает в чемпионате Франции, будет вынужден найти замену Нюбелю. А сделать это во время зимнего трансферного окна будет непросто.

Также источник сообщает, что Бавария окончательно отказалась от подписания вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича.

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