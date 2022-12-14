После вылета Германии из ЧМ-2022 Нойер отправился в отпуск и травмировался. Голкипер Баварии из-за перелома ноги пропустит остаток сезона 2022/23.

Бавария нашла замену Нойеру, который сломал ногу во время катания на лыжах – герой ЧМ-2022 пока ждет

"Мануэль решил взять небольшой отпуск. Ему нужен был отдых после стресса. Нойер является большим поклонником горных лыж и отправился на склон горы. Я знаю, что его несколько раз предупреждали о том, что снега очень мало, повсюду торчат камни и кататься опасно, но Нойер никогда никого не слушает.

Как следствие, спасатели снимали его с горы, вертолетом доставили в больницу, где ему сделали операцию. Мы потеряли своего вратаря до конца сезона. Это ужасно, потому что Мануэль – один из лучших в мире. Это очень серьезная потеря для Баварии. Но мы верим, что восстановление пройдет хорошо, и его возвращение тоже.

Теперь нужно решить проблему замены. Но это временная проблема, ведь Мануэль вернется", – цитирует Оливера Кана Goal.com.

Бавария лидирует в Бундеслиге с 4-очковым отрывом. В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы сыграют против ПСЖ.

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