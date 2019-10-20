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Вратарь Карпат Кудрик – об отраженном пенальти в львовском дерби: Я знал, куда соперник будет бить

00:05 15 Читати українською
Вратарь Карпат Кудрик – об отраженном пенальти в львовском дерби: Я знал, куда соперник будет бить
Олег Кудрик / ФК Карпаты

Вратарь львовских Карпат Олег Кудрик прокомментировал результат дерби против Львова (0:0), а также рассказал о том, как отбил пенальти от Пернамбуко на 75-й минуте принципиального матча.

44’ Назар Вербный
 
Сабино дос Сантос 79’
44’ Назар Вербный
79’ Сабино дос Сантос

"Матч был напряженный, но мы должны были побеждать и доказывать, что мы сильнейшая команда во Львове.

По поводу пенальти – я еще до удара знал, что соперник пробьет в правый угол. Мне повезло, что я разгадал его замысел.

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Было особое ощущение выходить против команды, воспитанником которой я являюсь. Но у меня не было никакой злобы, сейчас я выступаю за Карпаты, поэтому просто хотел, чтобы моя команда победила", – цитирует Кудрика официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, после очной встречи Карпаты и Львов продолжают находиться в нижней части УПЛ. "Зелено-белые" – на 9-м месте, а команда Владимира Мазяра – на 11-м.

Карпаты и Львов расписали ничью в дерби с двумя удалениями и двумя незабитыми пенальти

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Карпаты Карпаты Олег Кудрик Олег Кудрик Карпаты - Львов
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