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Воротар Карпат Кудрик – про відбитий пенальті у львівському дербі: Я знав, куди суперник буде бити

00:05 98 Читать на русском
Воротар Карпат Кудрик – про відбитий пенальті у львівському дербі: Я знав, куди суперник буде бити
Олег Кудрик / ФК Карпати

Воротар львівських Карпат Олег Кудрик прокоментував результат дербі проти Львова (0:0), а також розповів про те, як відбив пенальті від Пернамбуко на 75-й хвилині принципового матчу.

44’ Назар Вербний
 
Сабіно дос Сантос 79’
44’ Назар Вербний
79’ Сабіно дос Сантос

"Матч був напружений, але ми повинні були перемагати і доводити, що ми найсильніша команда у Львові.

З приводу пенальті – я ще до удару знав, що суперник проб'є в правий кут. Мені пощастило, що я розгадав його задум.

Мазяр: Пернамбуко буде оштрафований за незабитий пенальті у грі з Карпатами

Було особливе відчуття виходити проти команди, вихованцем якої я є. Але у мене не було ніякої злості, зараз я виступаю за Карпати, тому просто хотів, щоб моя команда перемогла", – цитує Кудрика офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, після очної зустрічі Карпати та Львів продовжують перебувати в нижній частині УПЛ. "Зелено-білі" – на 9-му місці, а команда Володимира Мазяра – на 11-му.

Карпати та Львів розписали нічию у дербі з двома вилученнями та двома незабитими пенальті

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Карпати Карпати Олег Кудрик Олег Кудрик Карпати - Львів
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