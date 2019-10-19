Карпаты и Львов расписали ничью в дерби с двумя удалениями и двумя незабитыми пенальти

В рамках матча 11-го тура УПЛ Карпаты и Львов голов не забивали (0:0).

Первый тайм был богатым на интересные события, но не на моменты и голы – последних вообще не забивали, а острейшие эпизоде случились только на старте встречи. Впрочем, дух дерби заставлял идти вперёд, поэтому сразу со свистком о начале матча команды обменялись дальними неточными ударами, а уже на 8-й минуте Сабино подыграл себе рукой в собственной штрафной. Евгений Арановский назначил пенальти, Гуцуляк подошел к точке, разогнался – и не смог пробить Сарнавского!

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После этого зрители увидели жёлтую карточку Владимиру Мазяру, остановку игры из пиро-шоу фанатов "львов" и несколько неточных или заблокированных ударов с дистанции, но по-настоящему горячий эпизод случился аж на 25-й минуте, когда Гуцуляк выстрелил с линии штрафной – рядом со штангой! Через минуту после этого "зелёно-белые" стали требовать пенальти за игру рукой в ​​исполнении Борзенко, однако Евгений Арановский решил проигнорировать этот эпизод. Спорное решение.

Последняя треть первого тайма больше походила на очередной ивент UFC, чем на футбольный матч. Из опасных моментов можно вспомнить разве что выстрел Клеца на 33-й минуте в левый нижний угол со средней дистанции, но его вытащил Сарнавский. Все остальные эпизоды этого отрезка встречи были связаны с грубыми фолами – Львов получил аж три жёлтые карточки всего за три минуты, ещё одну показали карпатовцу Халлю, а в конце тайма Вербный за грубый подкат против Приймака увидел перед собою прямую красную. Карпаты уходили на перерыв в меньшинстве.

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Начало второго тайма в целом выглядело нединамично и ровно. Наиболее активными в этот период встречи были львовские фанаты, но голевые моменты таки создавались. Первый из них принадлежал Карпатам, но участие "львов" в нём было чисто символическим: Назарина на 51-й минуте подал со штрафного, а Борзенко головой пробил по собственным воротам – Сарнавский вытащил мяч из-под перекладины! Ответ Львова пришёл на 55-й, когда Альваро в чужой штрафной неожиданно нанёс удар в падении через себя – "львов" спас Мартинс. Кроме того, на 61-й Альваро попытался выстрелить с дальней дистанции, но это уже было слишком неточно.

На 60-х минутах ничего, кроме серии замен, второй остановки игры из-за пиро-шоу и заблокированного удара Ренана, не происходило. Дубинчак пытался завести трибуны, хотя завестись нужно было самим футболистам. На 70-х минутах в игровом плане ничего не изменилось (разве что фанаты перестали срывать матч), но в этот период Львов едва не открыл счёт. На 75-й Борзенко упал в штрафной, Евгений Арановский в этом увидел достаточно сомнительный фол и назначил пенальти, а Пернамбукко выстрелил с "точки" – Кудрик парировал удар! На 79-й же арбитр уравнял составы, удалив Сабино за грубый подкат в Гуцуляка.

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Карпаты попытались воспользоваться ситуацией, но качество моментов номинальных хозяев оказалось очень низким. На 83-й прострел-удар Диогу с правого края штрафной перехватил Сарнавский, на 85-й Дубинчак с передачи Ди Франко пробил очень неточно, а на 87-й Диогу выстрелил из пределов штрафной дважды – первый удар заблокировали, а второй улетел в небо. Подобные эпизоды даже на статус момента не тянут. Так, активность.

К основному времени поединка Евгений Арановский добавил целых восемь минут, но ничего опасного за это время команды так и не создали. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, после которой Карпаты остались на девятой позиции с 9 очками. Львов, имея в активе 8 зачётных баллов, держится на предпоследней строчке.

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