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Мазяр: Пернамбуко будет оштрафован за незабитый пенальти в игре с Карпатами

17:28 14 Читати українською
Мазяр: Пернамбуко будет оштрафован за незабитый пенальти в игре с Карпатами
Владимир Мазяр / ФК Карпаты

Главный тренер Львова Владимир Мазяр прокомментировал игру его команды против Карпат в матче 11-го тура УПЛ (0:0).

44’ Назар Вербный
 
Сабино дос Сантос 79’
44’ Назар Вербный
79’ Сабино дос Сантос

"Было очень много борьбы. Вместо того, чтобы вести в счете, побеждать, играя в большинстве, умудрились не забить пенальти и получить удаление, правда, не понимаю, за что... В общем, в конце игры мы были ближе к победе – забивай пенальти, и все. Соперники после удаления закрылись, плюс давайте анализировать уровень атакующих игроков Карпат и Львова. У нас молодые ребята, им по 20 лет. Поэтому на уровне Карпат мы выглядели довольно прилично.

Парад нереализованных пенальти и удалений в видеообзоре матча Карпаты – Львов

У нас есть штатный пенальтист, но инициативу взял на себя Пернамбуко. Будет оштрафован.

Хотелось бы, чтобы в Премьер-лиге индивидуальный уровень футболистов был выше. Сегодня мы имели моменты, выходы три в три, три в два, но где-то неточно отдавали передачу, где слишком спешили. Нам надо набраться терпения", – цитирует Мазяра официальный сайт львовских Карпат.

Карпаты и Львов расписали ничью в дерби с двумя удалениями и двумя незабитыми пенальти

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Карпаты - Львов Карпаты Карпаты Львов Львов Владимир Мазяр Владимир Мазяр Жозе Витор Жозе Витор
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