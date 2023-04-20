За несколько дней до матча с Мидлсбро, в котором "борду" обеспечили себе место на следующий сезон в АПЛ, вратарь команды Венсана Компани оставил в немецком ночном клубе впечатляющую сумму.

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Как сообщает Daily Mail, Арианет Мурич потратил более 40 тысяч евро за одну ночь. Он заказал 40 бутылок Dom Pérignon, 10 бутылок Armand de Brignac, четыре бутылки Moët & Chandon Nectar и бутылку виски Chivas Regal. Также голкипер оставил чаевые для официантки в размере 10 тысяч евро.

Burnley goalkeeper Arijanet Muric splashes £32,000 on a nightclub bar bill https://t.co/zb4bDOoybs pic.twitter.com/srpCBaO8gq — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 20, 2023

Напомним, что Бернли досрочно вышел в АПЛ из Чемпионшипа, обыграв Мидлсбро со счетом 2:1 за шесть матчей до конца сезона. В этом сезоне 24-летний голкипер сыграл в 38 матчах за "бордовых", из которых в 15 не пропустил ни одного мяча.

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