Англия, Чемпионшип, 40-й тур

Мидлсбро – Бернли – 1:2

Голы: Акпом, 47 (пен.), – Барнс, 12, Робертс, 66

Бернли в минувшем сезоне вылетел из АПЛ. Руководство клуба хотело как можно скорее вернуться в элитный дивизион. Команду возглавил Венсан Компани, с поставленной задачей справившийся на пятерку.

Тоттенхэм нашел сенсационную кандидатуру на пост тренера – его команда возглавляет Чемпионшип.

"Бордовые" отправились в гости в Миддлсбро только с одной целью – официально оформить свой выход в АПЛ. Для этого команде Компани требовалась только победа. На 12-й минуте матча Барнс вывел Бернли вперед. В общем, первый тайм был равен. Обе команды имели возможность забить, но счет в матче не изменился до перерыва. В начале второго тайма Акпом заставил гостей нервничать, забив с пенальти, который арбитр назначил за суровый фол. Бернли имел небольшое преимущество во владении, но сделал все, чтобы забить. На 66-й минуте Роберт с передачи Теллы вывел свою команду вперед. До конца игры подопечные Компани сохранили победный счёт.

Promotion back to the #PL at the first attempt!



We'll see you soon, @BurnleyOfficial! Congratulations! pic.twitter.com/eMagjOLgM8 — Premier League (@premierleague) April 7, 2023

Таким образом, Берни за шесть туров до конца чемпионата оформляет выход в АПЛ, где сыграет в следующем сезоне. Мидлсбро занимает четвертое ступеньку, отставая от второго места на девять очков.

xG: странные циферки или лучшее, что у нас есть – сколько Мудрик имел на первый гол в АПЛ и как Малиновский ломает систему