За кілька днів до матчу з Мідлсбро, в якому "бордові" забезпечили собі місце на наступний сезон в АПЛ, воротар команди Венсана Компані залишив у німецькому нічному клубі вражаючу суму.

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Як повідомляє Daily Mail, Аріянет Муріч витратив понад 40 тисяч євро за одну ніч. Він замовив 40 пляшок Dom Pérignon, 10 пляшок Armand de Brignac, чотири пляшки Moët & Chandon Nectar і пляшку віскі Chivas Regal. Також, голкіпер залишив чайові для офіціантки у розмірі 10 тисяч євро.

Burnley goalkeeper Arijanet Muric splashes £32,000 on a nightclub bar bill https://t.co/zb4bDOoybs pic.twitter.com/srpCBaO8gq — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 20, 2023

Нагадаємо, що Бернлі достроково вийшов в АПЛ з Чемпіоншипу, обігравши Мідлсбро з рахунком 2:1 за шість матчів до кінця сезону. В цьому сезоні 24-річний голкіпер зіграв у 38 матчах за "бордових", з яких у 15 не пропустив жодного м'яча.

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