"Футбол 24" объясняет, что такое xG (Expected Goals), откуда берутся цифры для каждого удара и как правильно использовать эту статистику.

Мудрик еще не забил первый гол в Англии

"Взгляните на xG результативного удара Макгинна – там совсем не велик шанс гола", – сказал в субботу Грэм Поттер о пропущенном мяче от Астон Виллы, который стоил ему работы в Челси.

"Мы проиграли за два удара. Один – издалека прямо в верхний угол, еще один – в руку Мусиале. Даже не представляю, какой xG этих ударов, но Фрайбург дважды забил", – так Томас Тухель во вторник объяснил вылет Баварии из Кубка Германии.

Тухель и Поттер – главные ньюзмейкеры футбола в последние недели. Их слова сейчас все обсасывают и разбирают. Оба вспомнили об xG, чем побудили поговорить о метрике поподробнее.

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Пожалуй, ни одна статистика не вызывает таких споров у фанатов. Между двумя радикальными лагерями: между теми, кто выводит цифры xG в абсолют, и теми, кто считает xG абсолютным хламом. Попробуем привести аргументы "за" и "против" и понять, как пользоваться метрикой, чтобы не попасть в ловушку.

Сперва будет обращение к скептикам. Как вы видите, системой xG пользуются не только "дивные эксперты, которым лень смотреть футбол". Ведущие тренеры говорят об xG. Как и о схемах, фазах игры и интенсивности прессинга.

Что такое xG простыми словами? Это вероятность удара превратиться в гол. Каждому удару присваивается числовое значение от 0 (не может оказаться результативным) до 1 (обязательно станет результативным). Совокупность xG всех ударов формирует xG команды в конкретном матче, в сезоне и так далее.

Сразу поговорим об xGA(Against). Это оценка ударов по воротам команды, о которой идет речь, то есть допущенные удары, то есть удары ее соперника. К примеру, Зубков забил в октябрьском Классическом. Его удар оценили в 0.37 – это 0.37xG для Шахтера и 0.37xGA для Динамо.

Как определяется xG? Новый удар получает свое значение на основе анализа десятков тысяч подобных ударов (сколько из них завершились голами).

Основные факторы



– расстояние до ворот;

– угол, под которым нанесен удар;

– расположение соперников, которые могут помешать;

– положение мяча (в статике или в движении);

– тип передачи (медленный пас низом удобнее, чем резкий кросс в грудь);

– часть тела, которой игрок пробивает.

К примеру, пенальти исторически реализуют в 80% случаев, поэтому каждому удару с отметки (когда перед тобой только голкипер, до ворот 11 метров, а мяч по центру и в статике) присваивают значение 0.8xG.

Все помним победный удар Довбика в ворота Швеции на Евро-2020. Ему вывели 0.26xG. Это означает, что в целом в футболе игрок реализует такой момент (удар головой с почти линии вратарской на неудобной высоте после подачи с фланга) в среднем один раз из четырех.

Более свежий пример. Два супершанса Мудрика с Астон Виллой. В обоих случаях мяч внизу, в обоих Михаилу никто не мешает, кроме голкипера. На 6 минуте (0.36xG) – близко к воротам, но не рабочая нога и мяч "убегает"; на 31 минуте (0.21xG) – дальше от ворот. То есть исторически из двух таких моментов в 57% рождается один гол.

Зачем нужна метрика xG? Для оценки игры команды, определения динамики (прогресс или регресс), для прогнозирования. xG – банально лучший статистический показатель, который у нас есть. Он объединяет качество и количество созданных и допущенных моментов.

До эры xG главной метрикой были удары. В частности, удары из пределов чужой штрафной, которые несут бОльшую угрозу. Но удары бывают разные: где-то перед тобой соперник, где-то трудно пробить головой в борьбе, где-то резкий угол, где-то далеко до ворот.

Раньше мы прикидывали остроту удара "на глаз", а xG помогает перевести все в цифры – отделить удар коленом между двумя соперниками от удара рабочей ногой в пустые ворота. xG упрощает процесс оценки команды и в то же время делает его более точным.

Возьмем Арсенал и Ливерпуль в этом сезоне АПЛ для примитивного примера.

Сначала традиционная статистика:

70 голов и 48 голов (31% разницы) – разве атака Ливерпуля настоооолько хуже?

472 удара и 434 удара (8% разницы) – разве они почти равны?

А теперь до нашей метрики:

57.5xG и 48.1xG (16% разницы) – эти цифры подтверждают визуальное впечатление: Ливерпуль создает ощутимо хуже, но разрыв не космический.

Разрыв между xG и реальными голами демонстрирует уровень реализации. Если показатель xG значительно выше числа голов – реализация плохая (так называемый андерперфоманс), если значительно ниже – реализация фантастическая (оверперфоманс). Сюда же можно привязать понятия "везения" и "невезения". Обычно эти явления носят временный характер, а на дистанции ситуация выравнивается.

В топ-клубах часто наблюдается стабильный оверперфоманс. Причина – качественные форварды, которые завершают эпизоды лучше, чем средний футболист в истории футбола (на которого ориентируется система xG).

Простой для понимания показатель xGD (Difference) – разница между остротой созданных моментов (xG) и остротой допущенных моментов (xGA) – помогает увидеть, насколько хорошо команда играет по сравнению с соперниками.

Бывают аномалии. Как вот Брайтон того же Грэма Поттера, который в сезоне-2020/21 имел +15.6xGD (почти как МЮ, взявший серебро), но финишировал у зоны вылета. Брайтон тогда в шутку называли "чемпионами по xG". Унион в этом сезоне имеет -1.9xGD и идет третьим в Бундеслиге благодаря удивительной реализации. Однако этих вопиющих аномалий не так много, поэтому они привлекают большое внимание.

С помощью xG можно оценить не только игру команды в целом или реализацию финишеров. Система породила дополнительные показатели, помогающие оценить вклад каждого игрока на поле. xA (Assist) – вероятность того, что пас станет голевым. xBuildUp – насколько игрок вовлечен в атаки команды до завершающей стадии.

Или даже xGOT – постшот модель, показывающая, в какую точку ворот полетел мяч. Грубо говоря, она дает понимание, либо спас голкипер, либо удар был простым. Например, гол Зубкова в варшавской игре с Реалом. Александр бил головой после навеса в борьбе с Менди, поэтому xG составил всего 0.18, но он попал точно в угол, поэтому xGOT – 0.81. То есть средний голкипер на месте Лунина спас бы Мадрид только один раз из пяти.

А теперь к самому интересному...

Почему xG может лгать? xG не может "лгать", потому что это математическая модель, которая выводит цифры на основе различных данных. Но у нее есть недостатки.

1. Модель не учитывает особые навыки и класс футболистов. Дальний удар Малиновского – не то же, что удар Сидорчука с той же точки. Руслан забил за Аталанту 30 голов, хотя все его удары набрали в сумме 17xG. Это значит, что xG – шлак? Нет. Это значит, что Малиновский бьет в два раза лучше, чем средний игрок. Ассисты Руслана за Аталанту (27) наоборот ювелирно соответствуют xA (26.6) – партнеры реализовывали созданные им моменты на нормальном уровне.

2. Команда в одной атаке может нанести несколько ударов (каждому из которых присваивается xG), а забить может только один раз.

3. Некоторые опасные моменты не завершаются ударами (форвард не дотянулся до прострела) и пролетают мимо системы.

4. Сейчас в сети есть несколько вариантов расчета xG. Аналитики предлагают свои модели. Часто можно увидеть разные цифры из одного матча, что отпугивает людей. Здесь выход такой – выберите один источник и ориентируйтесь на его данные. Советуем Opta, где статистика отличается точностью и доступна в свободном доступе на сайтах SofaScore да FBref (Все цифры в этом тексте взяты оттуда).

В силу описанных выше особенностей цифры xG в конкретном матче не всегда показательны, но на дистанции становятся полезным инструментом для анализа.