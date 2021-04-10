"Я попал в больницу, потому что у меня было слишком много симптомов. Все становилось хуже. Вчера утром я встал со стула и чуть не потерял сознание. У меня в ушах гудело, звук будто заблокировало. Я чуть не упал, поэтому сразу пошел на обследование.

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Оказалось, что у меня двусторонняя интерстициальная пневмония. Не в худшей стадии, но точно есть. Хотелось бы, чтобы у меня этого вообще не было. Более того, врачи сказали – если бы я не обследовался, то... В принципе, это далеко не худшее проявление COVID, но такое точно не следует лечить дома", – приводит слова Де Росси Football Italia.

Напомним, недавно чемпион мира 2006 года присоединился к тренерскому штабу Роберто Манчини в сборной Италии.

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