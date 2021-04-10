"Я потрапив до лікарні, бо у мене було надто багато симптомів. Все ставало дедалі гірше. Вчора вранці я встав зі стільця і ледь не втратив свідомість. У мене у вухах гуло, звук наче заблокувало. Я ледь не впав, тому відразу пішов на обстеження.

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Виявилось, що у мене двостороння інтерстиціальна пневмонія. Не в найгіршій стадії, але точно є. Хотілося б, щоб у мене цього взагалі не було. Більше того, лікарі сказали – якби я не обстежився, то... В принципі, це далеко не найгірший прояв COVID, але таке точно не слід лікувати вдома", – наводить слова Де Россі Football Italia.

Нагадаємо, нещодавно чемпіон світу 2006 року приєднався до тренерського штабу Роберто Манчіні в збірній Італії.

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