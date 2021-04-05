"Думаю, ситуация с коронавирусом в Украине похожа на другие страны. Сейчас все не очень хорошо, но я заметил, что украинцы относятся к этому с меньшей осторожностью.

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Когда я приехал сюда, то видел очень мало людей в масках. Подумал – может, в Украине нет коронавируса. В целом мы тренируемся в доковидных условиях, только за 2 дня до матча все игроки и персонал сдают тесты на COVID-19", – рассказал Сайядманеш в интервью Gol Bezan Podcast.

Напомним, иранец присоединился к Заре в октябре прошлого года. Пока форвард провел за луганчан 18 матчей, отличился 5 голами и 2 ассистами.

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