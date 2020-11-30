"Обыски в клинике? Забрали медицинские документы. Не было врачебной ошибки. Борьба Марадоны с зависимостью от психоактивных веществ? Я делал все, что мог. Диего нужна была помощь", – приводит слова Луке Sky Sports.

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Отметим, что сотрудники прокуратуры провели обыски в доме и клинике врача, а также прослушали его звонки. Одной из причин такого внимания к Луке стали дочери Марадоны, которые стремятся узнать, какие лекарства принимал отец.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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